Sara Uribe habló sobre la falsedad de algunas parejas en redes sociales:

MEJOR UNA SIN RETOQUE 😂😊 asi soy yo 😂 . Precisamente estaba leyendo a @jbalvin y viendo sus publicaciones, y me quedé con algo que dijo de las vidas perfectas o las personas perfectas de las redes sociales ¡Y me da un miedo! 🙀 . Pero en fin…Yo, en medio de mi imperfección, prefiero seguir siendo la más pecadora, en medio de tanto falso santo. . Aprende a amarte como eres y a cuidarte con tanto defecto y tantas cosas duras que hay en la vida…Que solo te tengas a ti y que esa sea tu fortaleza más grande❤🙏🏻💪🏽 Sí se puede, mujer.