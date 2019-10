La modelo compartió un contundente mensaje sobre cómo lleva la relación con el papá de su hijo. La respuesta de Carolina Cruz ante rumor de pelea con Lincoln Palomeque.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque son una de las parejas más estables de la farándula colombiana; con más de una década compartiendo juntos. Pero, así como hay quienes aplauden y admiran su amor, también se levantan rumores que cuestionan su solidez como pareja.

La respuesta de Carolina Cruz ante rumor de pelea con Lincoln Palomeque:

Durante el fin de semana, la presentadora reveló que tenía pensado hacer algunas actividades con su pareja; sin embargo, el actor no se encontraba en Colombia por lo que acudió a ellas sola.

Esto, generó que algunos usuarios de la red social se preguntaran si la pareja estaba en crisis. Ante ello, Lincoln aclaró que actualmente está en Estados Unidos por asuntos laborales. Pero, desde la distancia apoyó a la mamá de su hijo; quien se encontraba presente en la Feria de Salud y Belleza en Bogotá.

Ahora, ella fue la que se pronunció ante lo ocurrido. Por medio de sus historias de Instagram, escribió un mensaje en el que aclara cómo es su relación con Lincoln. Pues, a pesar de que no se encuentran siempre juntos, esto no significa que existan peleas o que no se amen.

"Mi relación no se mide en estar las 24 horas del día juntos, se mide en el amor que nos tenemos así no estemos juntos", escribió.

Esta no sería la primera vez que la pareja protagoniza un rumor así. Cuando el actor asistió al Mundial Rusia muchos se preguntaron por la ausencia de su compañera. No obstante, tanto él como ella recordó que se encontraba cuidando a su hijo y respondiendo por algunos compromisos laborales que tenía.

Una vez más la actriz comparte con sus seguidores una enseñanza que ha experimentado durante su relación por más de 10 años con su pareja.

Te mostramos en video: