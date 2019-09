Sara Uribe habló tras las críticas por su participación en 'La vuelta al mundo en 80 risas'

View this post on Instagram

La percepción que tenemos de nosotros mismos no depende del vecino, ni tampoco de nuestras parejas.♥️♥️ . La percepción que tenemos de nosotros mismos viene desde lo más profundo de nuestro ser, así que hoy quiero recordarles lo importante que es amarnos como somos🧡, alimentar nuestro corazón y siempre saber que nuestro bienestar y nuestra salud emocional es lo primero. ⭐ . Así que pilas, si sientes que no te amas [email protected], trabaja en eso porque, al final de cuentas…Algún día llegará el momento de mirarnos a nosotros mismos y decirnos: ¿Qué hice yo por mí?🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Feliz tarde, mis amores.