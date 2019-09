Conozca a José Ramón Barreto, actor que interpreta a 'Bolívar' de joven:

View this post on Instagram

Después de varios meses de espera quiero compartirles una de mis más grandes alegrías y, probablemente, uno de los momentos para los que por mucho tiempo, esfuerzo y empeño un actor se prepara. El actor vive con una pequeña–buena ansiedad toda su vida y es la de tener que interpretar el papel más importante de su carrera. A veces llega anticipadamente, a veces muy tarde, muchas veces nunca llega. Quiero contarles a tantos de ustedes que desde que tengo 13 años de edad me han acompañado en mi oficio como actor, en tantos proyectos y en tantos caminos que he transitado que tengo la fortuna incomparable de interpretar a #SimónBolívar, el más grande de los libertadores. Ha pasado mucho tiempo aguardando este momento que hoy comparto con mi país que tanta libertad necesita y que tantas oportunidades me dio. Quiero decirle a tantos venezolanos que nuestra historia será transmitida a partir del 21 de junio en @Netflixlat y en EE.UU. y que acá hay un venezolano que puede darles garantía de que los sueños se hacen realidad. #BOLÍVAR