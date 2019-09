Las emotivas palabras de la esposa de Hassam por lo que pasa el humorista

View this post on Instagram

¡A este hombre no le queda grande ni la talla XL! Al principio de año le llegó una propuesta de un programa que me divertía mucho (aunque yo tv poco 😬) le dije si! acepta de una, el decía pero yo no sé cocinar 🤣 y le dije como que no? lo animé para que aceptara el reto, la verdad lo admiro, un proyecto que lo sacó de su zona de confort y se preparó mucho. Hay algo que me impacta de hassam y es que no le queda grande NADA. Hassam de hambre no se muere. EL ME ENSEÑÓ A MERCAR, A CAMBIAR PAÑALES, A ESCOGER AGUACATES Y MUCHAS COSAS MAS 😏 ESTE RETO NO ERA LA EXCEPCIÓN. @oficialhassam te felicito por este nuevo proyecto y espero masss desayunitosss en casa 😅🤪 todo un 🙅🏾‍♂️🦸 PD. La última foto, es una escondido en el set. 😅