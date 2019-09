¿Con la misma ropa presentadoras de 'La Red' y 'La Movida'?:

View this post on Instagram

¡Por una blusa! 💛🖤 @mafe_romero_ y @marymendez55 causaron revuelo porque salieron al aire con la misma blusa, el mismo día, a la misma hora y en diferente canal 📺 …… ¿Qué pasó aquí? 🤔 1. Se llamaron para ponerse de acuerdo 📞 2. Comparten el mismo vestuarista 👨🏻 3. Se fueron de shopping la noche anterior y compraron en la misma tienda 🛍 4. Es una señal del universo y del cosmos que deben estar siempre juntas, nunca injuntas 🤭 ………. ¿Qué opción les suena más? Comenten 👇🏼👇🏼 . . . #MafeRomero #MaryMendez #Moda #SeparadasAlNacer #Style #LaMovida