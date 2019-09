La periodista sorprendió a sus seguidores con coqueta publicación. Vicky Dávila se robó la atención con corto vestido negro.

Vicky Dávila es una de las periodistas más reconocidas de Colombia; levantando cientos de emociones, tanto positivos como negativos. De hecho, cuando da de qué hablar es por sus comentarios en la radio.

Sin embargo, la periodista sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una fotografía bastante inusual. Donde se encuentra sentada con un corto vestido negro que deja ver sus piernas, como pocas veces lo ha hecho.

Por esta foto, Vicky ha causado revuelo en las redes y ha recibido cientos de comentarios con halagos por su belleza.

"Me encantan tus fotos en la escalera", "No conocía esa faceta de modelo y cantante… Con todo el respeto eres una mujer muy hermosa e inteligente", "Honestamente… siempre me has parecido una mujer muy sexy", son algunos de los comentarios.