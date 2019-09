El sorpresivo mensaje anti-bullying de Shannon de Lima :

View this post on Instagram

Y no creo que haya tal cosa como "bonita" o "no bonita" ya que eso es completamente subjetivo, se consigue belleza con tu esencia… Sé amable y sé un ser de luz para las demás personas! REPOST si estas de acuerdo ❤️ Basta de tratar mal, hablar y peor aún inventar cosas de las personas… Busquen dentro de su corazón ser grandes seres humanos, y dejar huellas pero huellas bonitas ❤️