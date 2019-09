La llegada de la heredera de Donald Trump ya ha comenzado a generar bastantes comentarios. Los más obvios, claro, van hacia su atuendo. Critican a Ivanka Trump por el vestido con el que llegó a Bogotá

Ivanka Trump comenzó sus visitas a algunos países de Sudamérica para alentar el empoderamiento económico de las mujeres en estos países.

Ese era el foco de su visita, al menos mediáticamente. Así, en la noche de ayer, la asesora principal de la Casa Blanca llegó a Bogotá, pero su desconocimiento (o el de sus estilistas) sobre el clima de la capital la dejó mal parada.

Ivanka optó por un traje blanco, que lució sin ningún abrigo sobre las 10 de la noche, hora en la que llegó. Si bien la hija del mandatario estadounidense destaca por su estilo (incluso tuvo su propia mmarca y es asidua de la gala del MET), en esta ocasión generó risas entre los internautas.

Todo por un vestido blanco, muy años cuarenta, más apto para clima tropical.

Ya las comparaciones afloraron: dicen que el atuendo es más apropiado para una enfermera o ayudante de la salud.

Just landed in Bogota, Colombia. Thank you Vice President Marta Lucía Ramírez for the warm welcome. Looking forward to a great trip! 🇺🇸🇨🇴#WGDP pic.twitter.com/v6Kit7dRcG

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 3, 2019