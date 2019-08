"Este cuerpo y esta cara se envejecerán", Elizabeth Loaiza :

View this post on Instagram

Por último, les diré algo que es lo que siempre ven en mis redes y por lo que algunas personas me demeritan y me critican, HOY EN DÍA APARTE DE TODOOO LO QUE HAGO, SOY MODELO de muchísimas marcas. Me siento orgullosa de serlo, el trabajo no es deshonra y gracias a haber tenido constancia, disciplina y dedicación, hoy en día soy de las modelos influencer de mi país con más seguidores. Todo esto se los cuento no por ufanarme de mis oficios y quehaceres sino para demostrarles que LAS MUJERES PODEMOS HACER MUCHAAAAS COSAS SOLAS. Solo es cuestión de tener los pies en la tierra y los ojos en el cielo. NO ME DEJARÉ ENCASILLAR por ser modelo, no dejaré, ni permitiré que me digan frases machistas, NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO. Hay que atreverse a innovar, todos tenemos derecho a reinventarnos. Yo ya tengo 30 años, este cuerpo y esta cara se envejecerán, ya tengo mi vida con una estabilidad económica y sentimental súper organizada que me he forjado durante años. Ahora es tiempo de regresarle a la vida un poco de eso que tanto me ha dado. Quiero seguir siendo feliz y siempre he sabido que mi felicidad está más en dar que en recibir…. Así que me siento una mujer fuerte, con carácter, muy juiciosa, con las capacidades y habilidades necesarias para cumplir a cabalidad un cargo público porque, la política necesita menos políticos y más ciudadanos. La política se hace con la gente y para la gente. Que se haga la voluntad de Dios. Amén 🙏. ELIZABETH LOAIZA AL CONCEJO DE BOGOTA. MARQUE ✖️PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE ✖️🕊🕊🕊