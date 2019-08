La polémica Mara vuelve a dar de qué hablar por su relación sentimental con Nicolás Trujillo. Tras fuerte pelea ¿Mara volvió con su exnovio?

Mara Cifuentes hace poco protagonizó una fuerte noticia, ella había sido víctima de infidelidad por parte de su pareja. Aunque Nicolás le pidió perdón, cuando ella le dijo que formalizaran las cosas él se negó y hasta ahí quedó la relación.

No obstante, parece que las cosas han cambiado desde entonces. La modelo compartió en sus historias de Instagram las vacaciones en las que se encuentra; al parecer es parte de un selecto crucero por el Caribe, junto a otras personas de la farándula colombiana para una revista.

La felicidad de la mujer fue tan abrumadora que al parecer mostró a su acompañante, una vez más, Nicolás Trujillo. El modelo se encontraba con ella y la actriz Catalina Gómez disfrutando de una tarde en piscina.

Al parecer, la pareja volvió a darse una oportunidad. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado específicamente al respecto.

La modelo confesó en La Red que su pareja, de ese momento, Nicolás Trujillo se fue de viaje con algunos de sus amigos, pero sin ella.

A los pocos días le informaron a la modelo que el modelo estuvo acompañado de otra mujer. "Él de pronto no contaba que ya era una figura pública y si lo veían por ahí, las personas iban a murmurar y a tomarle fotos. Toda esta información me llegó a mi junta", comentó en el programa.

Según Mara, lo llamó para pedirle una explicación, pero él lo negó todo y le dijo que eran puros chismes. La modelo contó que Nicolás la buscó en su apartamento en Medellín para pedirle perdón y que estaba arrepentido.

Mara le dijo que lo perdonaba si formalizan la relación y la hacían públicamente. Ante esta propuesta, Nicolás dio paso al costado y la rechazó.

"No lo he visto desde entonces, no he vuelto hablar con él y creo que es mejor así", afirmó Mara al programa.