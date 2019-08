Kevin Roldán genera polémica tras publicar video con una mujer en una piscina

View this post on Instagram

Subí este video esta mañana y lo borre por la lluvia de críticas sabiendo que es un simple video comiendo, es más antes de grabar el video yo también le di frutas en la boca a ella… a lo que quiero llegar es por que todo les ofende? por qué todo lo toman a mal? por qué no pueden ser felices??? LO VUELVO A SUBIR para que critiquen de nuevo si es lo que de verdad los llena en la vida. Dios los bendiga, déjenme ser feliz y no estén mal pensando de todo lo que hago