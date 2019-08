La exitosa novela de Fernando Gaitán ayer estremeció las redes sociales. El cambio de look que Hugo Lombardi le hizo al 'Cuartel de las Feas'

Luego de dos décadas del debut de Yo Soy Betty, la fea, la novela una vez más se posiciona entre los primeros puestos del rating en Colombia. Pero los tiempos no son iguales: ahora los números de sintonía vienen acompañados de una reacción contundente en redes.

El cambio de look que Hugo Lombardi le hizo al 'Cuartel de las Feas':

Y es que en la recta final llegó uno de los momentos más esperados por los televidentes: la transformación del cuartel de las feas.

Una de las tareas que Betty, al convertirse en presidente, le puso al diseñador de Ecomoda fue llevar la moda a las mujeres del cotidiano; comenzando con las mismas empleadas.

Hugo Lombardi aceptó el reto impuesto, aunque no con muy buenas ganas. No obstante, su trabajo impresionó no solo a Betty, sino también a su invitada.

"Dios mío, perdóname por haber ido en contra de las leyes de la naturaleza, por haberme traicionado a mí mismo, a mi estética, perdón", dijo el diseñador al presentar el cambio que les hizo a las del cuartel de las feas.

Las mujeres salieron dichosas luego de pasar por las manos del diseñador, algo que se reflejó en la presentación ante los directivos. Incluso, Armando Mendoza se sorprendió con el cambio y las llenó de halagos en medio de la pasarela.

#BettyLaFea👓 | ¡Uy, pero qué elegancia😍👌! Quedaron más hermosos de lo que son. Debemos aceptar que Hugo hizo un excelente trabajo👏. 📽 Sigue nuestra señal en vivo → https://t.co/4IMoC4Noa6 pic.twitter.com/WGRaP8ie04 — Canal RCN (@CanalRCN) August 28, 2019

No obstante, los televidentes han demostrado sus deseos de ver la transformación final de Betty. Recordemos que para el lanzamiento doña Catalina terminará lo que comenzó en Cartagena con la nueva presidenta de Ecomoda.

Cabe recordar que así como la producción ha arrasado en el rating también lo ha hecho en las redes sociales. Aunque la producción cumple 20 años de haberse estrenando en Colombia, no cabe duda de que su historia tiene componentes cautivadores.

