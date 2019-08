La presentadora generó cientos de reacciones tras confuso mensaje. Publicación de Jessica Cediel generó rumores de un supuesto embarazo.

Jessica Cediel se ha convertido en una de las mujeres más polémicas de la farándula colombiana. Y a pesar de que hubo un período en el que estuvo alejada de los rumores; volvió a estar en el centro del huracán tras el desarrollo del problema legal que tiene con el doctor Martín Carrillo.

Luego de que la justicia declara inocente al médico, la presentadora desacató una sentencia que podría llevarla a la cárcel; al no retractarse de las acusaciones al doctor públicamente. No obstante, días después del plazo dado, la presentadora habló en sus redes una imagen con un mensaje intentado retractarse, aunque para muchos esto no fue así.

Publicación de Jessica Cediel generó rumores de un supuesto embarazo:

"Acato lo ordenado por el Juez Treinta y Cinco Penal Municipal…me abstendré de realizar cualquier comentario del señor Carrillo Gómez", escribió.

Pero, lo que llamó la atención es que horas más tarde publicó una instantánea que dejó pensando a más de uno. En la instantánea, Jessica aparece dando un beso y en la descripción dice "1+1=3". No obstante, después lo cambió por "1+1=11, el que lo entendió, lo entendió", afirmó.

El problema fue que el mensaje no fue claro, y se creo mucha especulación sobre el mensaje. Los internautas por medio de los comentarios empezaron a rumorar sobre un presunto embarazo.

"Estás embarazada", "me suena a un bebé", "bebé a bordo", "felicitaciones por el que viene en camino", le comentaron.

Por otro lado, algunos usuarios de la red social afirmaron que la presentadora solo quiere desviar la atención de su problema legal.

Cabe recordar que desde que se conoció la respuesta de la modelo frente a la justicia colombiana, ha estado publicando frases de la Biblia en sus historias; que para algunos son indirectas para quienes le envían malos comentarios.

Te mostramos en video: