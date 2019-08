El vestido de Carolina Soto que muchos le admiraron en su Instagram

La presentadora sigue robándose las miradas mientras se encuentra en sus vacaciones familiares. El vestido de Carolina Soto que se robó la atención en redes sociales.

Carolina por medio de sus redes sociales ha compartido algunos momentos de sus lujosas vacaciones familiares. En esta ocasión, la presentadora posó en un hermoso vestido de dos piezas, robándose el aliento de sus seguidores.

El vestido de Carolina Soto que se robó la atención en redes sociales:

En la publicación la mujer se ve con una falda larga, que está a juego con el mismo estampado con un crop top; dejado en visto su marcado abdomen y los hombros.

La figura de la presentadora de Día a Día se robó la atención; pues pese a que hasta hace poco empezó a asistir al gimnasio para tonificar su cuerpo, sus curvas son de infarto.

Pero la belleza no es lo único por lo que aplauden a la caleña. La personalidad transparente y arrolladora ha generado un vínculo, incluso muchos se han sentido identificados con ella; y es que es una de las famosas que no se cohibe de un buen bocado, por cuidar su figura. Aunque cabe resaltar que se ayuda con masajes, fajas, etc.

Algunos de los comentarios de los usuarios de la red social por su publicación son:

"Caro te la estás gozando toda, sigue disfrutando de tus vacaciones estas regia como siempre", "No sé porque pero eso se veía muy rico lo que estabas comiendo y tu pinta está súper".

Recordemos que…

Carolina Soto confesó, como si fuera un obviedad, que tiene una operación. Ella reveló que la intervención quirúrgica sucedió hace 20 años, cuando estaba en la universidad, pero fue una experiencia demasiado dolorosa y por eso no se volvió a someter a cirugías.

"A mi me dieron dizque tres días de incapacidad, porque estaba en la universidad, ¿tres días?. Señores yo duré 15 días (en recuperación), a mí eso me dió tan duro, fue tan traumático y me dio tan duro que mi mamá me decía: 'Carolina, ¿usted qué va a hacer cuándo tenga hijos?"", dijo.

Te mostramos en video: