El cantante aclaró el rumor sobre su relación con su colega, Paola Jara. Jhon Alex Castaño aclaró cual es su relación con Paola Jara

Jhon Alex Castaño ha dado de qué hablar luego de verse muy cercano a una de sus colegas. No obstante, el rumor generó más relevancia luego de conocerse que el artista dio por terminado su matrimonio, meses antes.

Por este motivo, en el programa 'La Red' el cantante aclaró la intriga sobre la relación entre Paola Jara y 'El rey del chupe'. Según el artista, su relación con la intérprete de 'Murió el amor' no existe más que una gran amistad.

"Es parcerita. Hemos compartido mucho, hemos pasado bueno en muchos conciertos. En la gira que teníamos, en Pereira me prendí, me dio el amor por Paola ese día. Me le fui para allá, la jodí y todo, pero de ahí no pasó nada", aclaró Jhon Alex Castaño.

Incluso, Jhon reveló que durante una gira que hicieron juntos fue extremadamente cariñoso con la arista; aunque aclaró que no pasó nada, ella se fue y él siguió con sus amigos.

Además, el hombre no perdió oportunidad de reconocer que Paola es una mujer muy bella; sin embargo, el cantante tiene claro que ambos tienen caminos muy distintos.

Por otro lado, Jhon Alex durante la entrevista confesó los motivos por los que se divorció con Patricia Rodríguez, madre de sus hijas pequeñas, Salomé y Luna.

El cantante reconoció que en la relación habían cosas que se estaban dañando y la aparición de un hijo que el artista tuvo con otra mujer años atrás afectó de manera definitiva la relación.

"El motivo de mi separación no fue otra cosa. No fue ni mi nueva pareja, no fue nada más. Solamente que se dio cuenta que yo tenía un hijo, un hijo que no había contado, un hijo que es un hombrecito. La vida da vueltas y en algún momento apareció y uno no puede negarlo y darle la espalda, y menos si tiene la misma cara tuya", contó el cantante en una entrevista.