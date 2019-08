¡Se cansó! Shannon de Lima respondió a quien se burló por una foto donde sale con una escoba

La modelo sigue haciéndole frente a las críticas, pero esta vez lo hizo de una manera muy ingeniosa. Épica respuesta de Shannon de Lima a crítica por parte de una internauta.

Shannon es una de las modelos que más han dado de qué hablar en la prensa colombiana; esto luego de que se conociera que mantiene una relación con James Rodríguez.

Recientemente, la modelo lanzó su propia línea de maquillaje y sus redes sociales se han disparado. La belleza de la venezolana es evidente y ahora que está mucho más activa los internautas no se pierden ningún detalle.

Esto quedó evidenciado en una de las recientes publicaciones de la novia de James. Allí la venezolana promocionaba un labial, pero lo que llamó la atención entre algunos usuarios de la red social fueron los elementos de aseo que se encontraban atrás de ella.

A pocos minutos, Shannon respondió y sus palabras hicieron reír a miles de seguidores.

De hecho, para muchos pusieron en su lugar a la chica, con los siguientes comentarios:

Al parecer la modelo ya no tolera este tipo de comentarios en sus redes sociales. Recordemos que un internauta cuestionó la veracidad de sus producto; esto debido a que algunos días antes su cuñada había afirmado que normalmente no usaba.

Tras las palabras, la modelo decidió defender lo dicho por Juana Valentina y no solo aclaró la situación, también mando a coger oficio a la usuaria.

"¡Ay! Dios mío. Has repetido lo mismo desde esta mañana. Se refiere a que normalmente no uso. Pero si me encanta, amo el maquillaje por algo saque mi propia línea. ¡Busque oficio en serio! Prenda unas velas, algo, no sé. Buen día", expresó Shannon