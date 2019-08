La youtuber siguió dando de qué hablar luego que se conociera su participación dentro de un plan de gobierno; de un candidato a la Alcaldía de Medellín. Luisa Fernanda W volvió a hablar sobre sus aspiraciones presidenciales.

Hace pocas horas Luisa fue objeto de burlas y críticas en Twitter luego de anunciar que no descarta hacer política; ser presidente para ser más exactos. No obstante, su publicación además de llamar la atención también generó burlas.

En el mensaje la paisa escribió "hacer presidente" en vez de "a ser presidente". Este detalle hizo que una vez más la mujer se convirtiera en tendencia, algo que al parecer le molestó y volvió a hacer énfasis en lo ocurrido.

"Hoy me levanté en Madrid y me di cuenta que soy tendencia en Twitter porque cometí un error ortográfico. En fin, ese no es el lío, el lío fue que yo, 'charlandito' tuitié que a los 40 años voy a ser la presidenta de Colombia y las personas se lo empezaron a tomar muy en serio (…) El problema es que en Colombia vuelven viral cualquier cosa menos los verdaderos problemas del país", dijo.