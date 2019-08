La presentadora relató el difícil momento que está viviendo debido a problemas en su salud."Me da mucho miedo morirme", presentadora por su delicado estado de salud

Adriana Betancur, es recordada por hacer parte del elenco de 'Muy Buenos Días'. Y es que su belleza y talento ha enamorado a cientos de televidentes. Sin embargo, actualmente está atravesando un momento complicado que la ha llevado a pensar que la muerte podría estar cerca.

En entrevista con 'La Red', la modelo explicó que hace algunos años le hicieron un transplante de riñón hace cinco años. Durante ese lapso de tiempo se encontraba totalmente recuperada, pero hace menos de un mes tuvo una recaída; al parecer su cuerpo estaría rechazando el órgano.

"Siento el reloj en contra y para mí es muy triste porque me quedan muchos sueños. (…) No sé hasta cuándo pueda seguir cumpliendo esos sueños", dijo

Actualmente los doctores la están tratando con medicamentos y tratamientos alternos a la diálisis; ya que es un proceso que ella no quiere volver a someterse y mucho menos a un nuevo transplante.

Además, recordó que ingresar a la lista de espera para un transplante es muy largo. Y la operación a la que sometió le dejó marcas en su vida y en su cuerpo. De hecho, mostró las cicatrices que le dejó el catéter de la diálisis, la del transplante y cuando tuvieron que quitarle medio pulmón.

"Me da mucho miedo morirme. Me da mucho miedo que hoy esté aquí y que mañana el titular sea que yo no amanecí. Pensar que la vida se me puede ir en esta segunda parte del proceso me duele. Me da miedo dejar a mi mamá, a mis hermanos, a mi sobrina y dejar de cumplir mis sueños", confesó.