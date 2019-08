La youtuber ha generado una fuerte polémica en redes sociales tras su reciente publicación. Youtuber publicó por error un video maltratando a su mascota

Brooke Houts se ha convertido en una de las mujeres más buscadas en Google. Y es que todo comenzó luego de que compartiera en su canal de Youtube un video donde agrede a su mascota; un perro de raza doberman.

En el video ella quería hacer unas explicaciones, sin embargo, una y otra vez su perro llama la atención; atravesándose en el cuadro donde ella está grabando. Esto al parecer genera molestia en Brooke por lo que termina actuando contra él; empujando, escupiéndolo y golpeándolo.

Algunos medios locales revelaron que la influencer publicó por error el video. Luego de que se percatara de lo ocurrido, rápidamente lo bajo de la red social y compartió el mismo pero sin la agresión contra su mascota.

No obstante, los internautas se percataron de lo ocurrido y guardaron las pruebas en cortos videos que se difundieron en redes sociales. Como consecuencia rápidamente se mostró el rechazo ante el maltrato de Brooke.

DOGS DESERVE RESPECT. IF YOU CAN'T TREAT DOGS WITH KINDNESS AND INSTEAD HIT THEM, DON'T GET ONE.

ATTN @YouTube: Please remove Brooke Houts from your platform.https://t.co/CASgyiXlE2

— PETA (@peta) August 7, 2019