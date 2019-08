"No le gusta nada", le dicen a Jessica Cediel por quejarse de su casa

La presentadora hizo una confesión que generó desagrado entre algunos internautas. "No le gusta nada", le dicen a Jessica Cediel por reciente publicación.

Jessica Cediel no para con sus compromisos laborales, así lo ha demostrado en sus redes sociales. Sin embargo, la modelo dejó su comodidad en Miami por un nuevo proyecto que al parecer la sacó de su confort.

A pesar de que actualmente reside en una de las cosas de Estados Unidos; la colombiana aseguró en una de sus recientes publicaciones que el calor no es de su agrado. Según sus publicaciones va a tener que vivir al lado de la playa; pero a diferencia de muchos para ella no es de su agrado.

Para justificarse, la presentadora recordó que es de Bogotá, una ciudad fría por lo que nos sabe manejar el sol, la brisa y la arena. Aunque aceptó que la playa es uno de los lugares donde más le gusta tomarse fotos, pero hasta ahí.

"La oficina de hoy. Debo confesar que no soy amiga del sol, más bien cero. Nací en Bogotá, Colombia. Soy de una ciudad fría y no estoy acostumbrada al sol, ni la brisa, ni la arena… jajajaj me encantan para la foto pero de ahí no pasa. Sin embargo la vida siempre me lleva a nuevos desafíos", escribió en la publicación.