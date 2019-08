La hija de la actriz ha cautivado la atención los internautas con su belleza y talento. La conmovedora foto de la hija de Estefanía Borge

Sofía del Mar es toda una estrella en Instagram. Con su naturalidad ante la cámara ha llamado la atención de más 43 mil usuarios de la red social. Incluso continuamente aparece en los videos de publicidad que hace su mamá.

La estudiante de artes escénicas cautiva con o sin maquillaje, posando o simplemente sonriéndole a la vida. No obstante, la imagen que recientemente llamó la atención fue una en la que aparece con un adulto mayor.

En diferentes ocasiones Sofía se ha referido a él como su papá, aunque en realidad es su abuelo. Ricardo Borge, abuelo de la joven; es quien no solo le ha dado el apellido sino que también la ha guiado a lo largo de su vida a construir un futuro.

En la imagen se ve a la joven junto a Ricardo; mientras él se encuentra acostado en una cama de hospital.

La emotiva publicación generó reacciones por parte de los internautas, quienes demostraron que quedaron cautivados por la ternura que transmite la fotografía.

Hace algunos meses la hija de Estefanía confesó 'Tatiko' -así es como le dicen de cariño- no solo ha estado hay para enseñarle sino para darle el amor y cariño que necesita.

"A mi siempre me han preguntado mucho por mi papá; que quién es, que qué hace, que cómo se llama, etc. Bueno, pues acá se los presento: Ricardo Borge (mejor conocido como Rico). No solo ha sido el mejor abuelo del mundo, sino que me dió su apellido y lo llevo en mi nombre con todo el orgullo del mundo(…)", comentó en la fotografía.