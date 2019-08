El video de Catalina Robayo que algunos tildan de vulgar

View this post on Instagram

@catalinarobayo y su esposo @juanpanez están en el carnaval de Barbados, el Crap over 2019 y deleitaron a sus fans con el baile. . La Señorita Colombia 2010-2011 aceptó el reto de sus seguidores de hacer el paso típico y alentó a su esposo a realizarlo también. . ¿Qué tal el baile? . . . . . . . . . #CatalinaRobayo #Barbados #CrapOver2019