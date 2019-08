La modelo trans sigue dando de qué hablar tras su salida del reality. La foto de Mara Cifuentes que le da la vuelta a Twitter

Como siempre, en redes se habla mucho de lo que sucede en los programas de televisión.

Así pasó con La Agencia, programa del Canal Caracol para modelos que querían impulsar sus carreras y darse a conocer.

Allí llegó Mara Cifuentes, una mujer trans que se robó todas las miradas por su sensualidad y belleza.

Sin embargo, no estuvo libre del matoneo de algunos. Este continúa hasta hoy, pero hay muchos que también la defienden.

Tras publicar esta foto, un usuario en Twitter la compartió preguntándole a las mujeres en dicha red si no les daba "envidia" que "un hombre" esté "más bueno que ellas".

Sin embargo, la respuesta generalizada fue de rechazo al comentario, ya que a las mujeres trans se les debe reconocer con pronombres femeninos.

Este fue el trino en cuestión. A continuación, las respuestas de apoyo a Mara.

¿Cuál man? Y no, no me da tristeza que una mujer trans sea completamente preciosa, porque todas somos hermosas. A vos no te da tristeza tener tanta ignorancia e inseguridad por dentro?

— El putas de Aguadas (@AgustinaSarax) August 3, 2019