La escena lésbica entre Carmen Villalobos con actriz de 'Sin senos sí hay paraíso':

View this post on Instagram

Aquí les dejo esta escena de uno de los capítulos de Desicuones en los que salió Carmen hace años en sus inicios este es junto @alejandrapinzonoficial Más Conocida Como Paola En (SSNHP Y SSSHP) @cvillaloboss #teamvillalobos #carmenvillalobos 😍🔥🔥🔥🔥 créditos : @_elfinaldelparaiso_