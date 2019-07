Jessica Cediel y el video que todos le comentan

La presentadora continúa demostrando que disfruta la vida a pesar de las constantes críticas que recibe. Jessica Cediel generó polémica con un sugestivo atuendo

Jessica Cediel divirtió a sus seguidores luego de compartir un alocado video, donde aparece saltando. Pero lo que más llamó la atención fue el top que llevaba puesto, ya que por sus movimientos era difícil ignorar esta parte de su cuerpo.

La modelo confesó que la idea era hacer algunos estiramiento y ejercicios, sin embargo terminó "en esto". Según lo que dio a entender la situación fue provocada por la música.

"(…) No se si a ti te pasa igual… pero a mi la música ( no toda y no cualquiera ojo ) me llena de alegría", escribió.