El radical cambio de look de Tuti Vargas

View this post on Instagram

¿A mi quién me sacará algo de la cabeza? 🙊👩🏻 nunca le he tenido miedo a los cambios, me encanta cambiar, probar cosas diferentes y antes que digan algo… a mi me encanta, amo verme así, de hecho este es mi color natural y me hace sentir más yo! Mañana de pronto me da por pintármelo de rojo, azul, verde lo importante es que a mi me guste y me sienta bien, ¿no?. Bienvenidos todos los cambios ✨✨✨✨🙌🏼🖤