Hijo de Zharick León le preguntó por sexy portada en la revista Don Juan

La modelo reveló que su portada más famosa, en la revista Don Juan, llegó a las manos de su hijo de 11 años. La erótica foto de Zharick León que compañeros de su hijo recordaron

Zharick cautivó el corazón de los colombianos con sus famosos personajes en la televisión, como Rosario Montes en la telenovela Pasión de Gavilanes y a Bella Cepeda en el melodrama Doña Bella.

Su belleza resaltó en la farándula colombiana, es así como llegó a ser portada en diferentes revistas, aunque la más famosa fue la de 'Don Juan'.

Allí la mujer posa solo con una cinta que tiene el nombre de la revista impresa.

La erótica portada fue tan icónica que varios años después su hijo, Luciano Karpan León, le preguntó acerca de ella. El acto lo reveló la actriz en entrevista con 'La Movida'.

"Un día yo estaba arreglando las revistas. (…) Yo tengo todas las portadas en las que he salido y él me ve y me dice: ‘¡Ay! esa revista la tienen unos amigos míos y me dijeron que tú eres muy churra‘", le dijo Luciano.