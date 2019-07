Yina Calderón relató entre lágrimas cómo fue deportada de México:

View this post on Instagram

Más que por mí me duele mucho por mi papá 😢 yo tenia todo al día vuelos, hospedaje, alimentación, mis cuentas bancarias al día … simplemente Mexico dijo no y ya, no hubo ninguna explicación solo humillaciones y malos tratos para nosotros 😢 nos vemos luego Guadalupe ❤️ ( cuando esté menos triste les cuento cómo fue )