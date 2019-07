La Dj Marcela Reyes ahora protagononiza nuevo escándalo

La modelo fue acusada en televisión nacional por supuestamente negarse a pagar millonaria deuda. Marcela Reyes es acusada de supuesta deuda que asciende a los 75 millones de pesos.

Marcela salió de un escándalo para entrar a otro. En la reciente emisión de 'La Movida' un hombre aseguró que la empresaria le debe una gran cantidad de dinero desde hace dos años .



Según dijo el entrevistadoa lo largo de este tiempo él a intentado comunicarse con ella a través de redes sociales. No obstante, la respuesta de la modelo han sido "pañitos de agua tibia".

"Yo a ella le he cobrado los 75 millones por Instagram y por Whatsapp, pero lo único que me dice es que trabajemos para que esa plata se recupere. Me puso unos personajes a afirmar que me iban a pagar 55 millones como por darme algo", exclamó.