Así se veía Marcela Reyes antes del escándalo que la hizo famosa:

El amor q siento por ella es un amor incomparable❤️ no hay nada q lo pueda superar ❤️fue la primera persona q vi cuando abrí los ojos por primera vez ❤️fue entonces ahí cuando supe lo q era amar ❤️mi corazón es noble ❤️pero tienen q saber q si alguien tan solo intenta hacerla sentir mal o sufrir ❤️solo eso me bastara para cancelarle cualquier tipo de sentimiento de mi parte ❤️Todas las noches le pido a Dios vida y salud para mi MADRE❤️ y q antes q me falte ella me lleve a mi por q no soportaría respirar si no la tengo a mi lado ❤️cada suspiro cada respiro y cada logro de mi vida ella es la q lo motiva ❤️GRACIAS MADRE por q tal vez mi ropa y mis juguetes no fueron los más finos y caros ❤️pero los valores q me enseñaste en nuestro humilde hogar me sirvieron para ser hoy quien soy ❤️ COSITA DE MI VIDA! MI AMOR ETERNO ! EL BRILLO DE MIS OJOS ! Te escogería esta vida y todas las vidas q Dios me permita ❤️ TE AMO MAMA ❤️❤️❤️❤️❤️❤️