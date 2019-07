La actriz se robó el aliento de ciento de internautas con su reciente publicación. Luly Bossa dejó ver los tatuajes en su abdomen con pequeño bikini

Luly Bossa continua cautivando las miradas de sus seguidores por su talento frente a las cámaras y su belleza. En redes sociales no escatima en mostrar su envidiable cuerpo, que a sus 55 años sigue robando más de un suspiro.

La actriz ha estado muy alejada de la televisión, ya que ha estado dedicado a su hijo menor Ángelo, quien sufre de Distrofia Muscular de Duchenne. Pero, la barranquillera sigue sorprendiendo en redes sociales con sus publicaciones.



Sin embargo, Luly volvió dar de qué hablar entre sus seguidores. Esto luego de compartir una instantánea en bikini, donde dejó al descubierto los tatuajes de su abdomen.

A post shared by Luly Bossa (@lulybossa1) on Jun 7, 2019 at 6:14pm PDT

View this post on Instagram

Lo comentarios por parte de sus seguidores no tardaron en llegar.

Cabe recordar que la actriz confesó para una entrevista para el programa de entretenimiento 'Lo sé todo' que es una partidaria del medicamento que disimula las arrugas de expresión. Además que se ha practicado ese tratamiento estético cuatro veces; dos se lo han regalado y las demás por cuenta propia.

"¡A favor! yo me lo he aplicado cuatro veces, dos regaladas y dos puestas. A veces funciona, pero digamos que las cosas por canje no siempre funcionan bien, pero tú no puedes reclamar", le dijo al periodista.