Marbelle reveló el momento cuando un alto ejecutivo quería abusar de ella

La cantante sorprendió a los televidentes con una confesión en 'Lo Sé Todo'; luego de que intentara contextualizar el comentario "sexista" de uno de su colegas. Marbelle reveló el momento cuando un alto ejecutivo quizo abusar de ella.

Para Marbelle es fácil poder identificarse con sus colegas. En esta ocasión Jessi Uribe estuvo en el ojo del huracán; esto luego de que afirmara que aceptaría que sus hijos varones sigan sus pasos en la música, pero no sus niñas.

Y es que la cantante hizo una intervención para aclarar el comentario sexista. Según dijo la presentadora, para las mujeres es mucho más difícil estar en la industria musical porque todavía es muy machista.



De hecho, Marbelle narró que experimentó la intimidación que hay hacia las mujeres; en su adolescencia, a punto de lanzar su canción más popular 'Collar de Perlas Finas', un alto funcionario intentó abusarla.

Aunque conocía el peligro que existía si reaccionaba mal (todo su trabajo posiblemente se iba a esfumar) no permitió que el hombre continuara con el abuso.

Por fortuna para la cantante su reacción no intervino en su carrera musical, además el apoyo de su mamá en ese momento fue crucial. Pero lo que a Marbelle le ocurrió sigue siendo un problema que desafortunadamente se sigue viviendo.

"Fue un momento en que me quedé sola con esta persona. Para mí fue muy difícil, porque no sabía cómo reaccionar, estábamos a días de lanzar ‘Collar de perlas’ y a días de hacer muchas cosas, y yo decía: ‘Dios mío, esto no me puede estar pasando a mí, porque si reacciono feo todo se puede ir para el carajo (…) Intentó (tocarme). Desafortunadamente, yo reaccioné de una forma muy agresiva. Yo le tiré lo que tenía encima y salí de la dichosa oficina", dijo.