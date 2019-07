La modelo transgénero se cansó de las críticas y dejó a más de uno con la boca callada. El gobierno de los Estados Unidos de América la declaró como mujer. Épica respuesta de Mara Cifuentes a quienes se siguen preguntando cuál es su sexo

Mara Cifuentes generó polémica desde que se conoció que era transgénero. Así como muchos la apoyan y no tienen problema con su pasado, existe quienes se niegan a aceptarlo y lo critican fuertemente.

Épica respuesta de Mara Cifuentes a quienes se siguen preguntando cuál es su sexo:

El debate la imagen de la modelo es constantemente discutido en su Instagram; no existe una publicación en donde no exista una discusión sobre su sexo, a no ser de que no este habilitada la oportunidad de comentar.



Es por eso que en una de sus recientes historias, Mara le respondió a quienes se niegan a reconocerla como mujer. La exparticipante de la agencia compartió una contundente imagen en sus historias de Instagram. En la imagen se ve la visa americana de la modelo, donde demuestra que hasta EE.UU. la reconoce legalmente como una mujer.

Cabe recordar que Mara se encuentra actualmente en el país norteamericano. Por medio de sus redes sociales, la modelo ha dejado claro que se encuentra en algunas sesiones fotográficas con diferentes marcas. Y es que no hay duda de que la joven es una de las modelos más cotizadas a nivel internacional.

Te mostramos en video: