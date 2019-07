La presentadora de RCN le hizo un comentario a su colega tras uno de sus recientes viajes; al parecer la intención de las palabras generaron polémica en Instagram. Claudia Bahamón hace comentario en foto de Cristina Hurtado y le dicen ardida

Cristina estuvo de viaje a Isla Rosa, junto a varias mujeres de la farándula colombiana. Como es común, la presentadora compartió una foto mientras tomaba el sol.

Y es que a sus 35 años, la antioqueña sigue cautivando con sus curvas. Sin embargo, en la descripción confesó (antes de que comenzaran las críticas) que tenía algunas manchas en la piel; esto debido a que la semana pasada también tomó el sol y por manipular limón se mancho.

"(…) Seguramente me van a preguntar por las manchas que tengo… hace 8 días también estaba expuesta al sol, manipulé limón mientras me bronceaba y por eso me manché", escribió.