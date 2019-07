La confesión de Fariana que a muchos les cuesta creer

La cantante reveló algunos de sus secretos mejor guardados. Las candentes confesiones de Farina con las que sorprendió a sus seguidores.

Farina alcanzó la fama luego de ser una de las ganadoras del Factor X Colombia. Actualmente, la artista es reconocida en la industria musical como una de las intérpretes colombianas más importantes del genero del reguetón y Trap.

Si bien conocemos de su carrera musical, la cantante decidió dar a conocer algunos detalles de su vida privada. En una entrevista con 'La Mega', Farina se midió al reto de Las 'preguntas rápidas'.

La 'Nena Fina' reveló que entre el trap y reguetón, a ella le gusta más el segundo. Entre los dos grandes artistas colombianos de su género favorito, J Balvin y Maluma, ella se fue por el 'Pretty Boy', ya que con él lanzó una canción hace poco; pero aclaró que los dos los ama.

El lugar favorito de la cantante para "pecar" es Las Vegas. También reveló que todo el tiempo hace osos, algo a lo que ya se ha acostumbrado.

Finalmente, Farina luego de pensar por un largo rato confesó que su amor platónico es Sean Paul y asegura que es una mujer sin hábitos negativos; pues según ella es una mujer disciplinada, saludable, tranquila y relajada.

"Me he emborrachado poquitas veces en mi vida. Si me he emborrachado cuatro veces en toda mi vida es mucho", agregó luego de que confesara que poco le gustan las fiestas.