La emotiva foto con la que Elianis Garrido recordó su humilde infancia: 

#tbt año 1992 ‼️ La foto no es bonita🤣Lo sé y en verdad pa mi es lo de menos! La encontré el lunes festivo esculcando entre los tesoros de mi abuela, y me conmovió mucho😍 Éramos mi mamá @luznzapata , mi hermano @jhonattangarrido y yo, en un día muy feliz en la playa 😁 Mi mamá en esa época madre soltera, trabajaba duro por nosotros , ir a la playa era un lujo y un premio a lo bien que nos iba en el colegio. no tenia vestido de baño , así que mi mamá me dejo bañar en “pantaleta” y “corpiño”🤣🤣🤣 Yo tenía 5 años y el mono (así le decimos a mi hermano ) tenía 2🤣 era cabezón, panzón y come tierra😅 Ah y llorón! Solo éramos los dos en ese entonces, al año siguiente mi mamá se comprometió y tuvo otra hermanita (hoy en día somos 5🤣) No pude mirar a la cámara porque el sol no me dejaba 🤣 y como era una sola toma pues ni modo! 🤦🏻‍♀️ Pero la proyección de la pose la he tenido desde siempre 🤣🤣🤣 😁💅🏻😌 -Espero que mi hermano no me odie por publicarlo sin sus abdominales perfectas y rascándose la 🍑 🙈🤣🤣 @jhonattangarrido menos mal cambiaste Garridito‼️