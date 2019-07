El éxito que ha tenido Marcela Reyes luego del escándalo con Dj Exotic:

View this post on Instagram

4 shows anoche ♥️ fue un impacto para mí ver q a tan solo 2 días del lanzamiento de mi nuevo sencillo ♥️ TE ENCONTRÉ ♥️ todo el mundo la canté 😮 no lo pude resistir me sacaron lagrimas de agradecimiento y felicidad ♥️ gracias por su aceptación ♥️♥️♥️♥️♥️ VAMOS POR MAS !