El video de la hija de Carolina Soto que le sacó lágrimas a muchos

View this post on Instagram

Todos los días son especiales desde que nacieron mis dos hijos! Pero hoy es aún más! VIOLETTA Empezó a dar sus primeros pasos! 😍celebro cada etapa🎉 x q este es el inicio de nuevas aventuras para todos en casa! Sin duda alguna su mejor ejemplo a seguir es su hermanito VALENTINO🤤 ella lo miraaaaaas y quiere hacer todo lo q el hace👏🏼 (miren como lo mira en el video) así son la mayoría de mis tardes, dedicadas al regalo mas lindo q Dios me dio mis hijos😍 LES DARE SIEMPRE MI MANO🤚 que DIOS BENDIGA TUS PASOS Violetta #10meses