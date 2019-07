La modelo hizo polémicos comentarios sobre su exesposo en la resiente emisión del El VBar, cuando le preguntan sobre el futuro del futbolista. El comentario "interesado" de Daniela Ospina con James Rodríguez

Aunque el divorcio de Daniela con James fue hace algunos años, el futbolista parece que nunca va a dejar de ser un referente de ella. Y ahora que la carrera deportiva del futbolista está en veremos, la modelo hizo algunas revelaciones que sorprendieron a más de uno.

En el programa que presenta, 'El Vbar', los periodistas de la mesa le preguntaron a la empresaria sobre cuál cree que va a ser el paradero del futbolista.

La primera impresión que dio Daniela fue por suposiciones que hizo por los años que vivió junto a él. Según ella, James se quedará en el Real Madrid, porque allá ya se encuentra establecido.

Pero, luego hizo un comentario que dejó a más de uno pensando. Si bien los dos tienen una relación cordial, Daniela reveló que es su hija quien la que la esta informando sobre las decisiones del deportista.

No obstante no se quedó allí, añadió que esta información no es solo para saber sobre el desarrollo de la carrera deportiva del papá de Salomé. Lo hizo para saber a cual es su próximo destino para viajar, entre otras cosas.

"La verdad ya mandé a Salomé para donde él, para que nos defina a dónde vamos a viajar próximamente. Ella es la que nos puede comunicar a ver dónde buscamos colegio o qué hacemos…", dijo.

Mientras tanto, James compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se ve a su hija en la piscina de su casa.

