Le arrojaron una botella de licor a Ana del Castillo en pleno concierto

La cantante de vallenato volvió a estar en polémica, esta vez por su actitud durante uno de sus conciertos. Le arrojaron una botella a Ana del Castillo en pleno concierto.

Ana del Castillo se encontraba haciendo una de sus presentaciones. Y como es habitual, durante el concierto un hombre le ofreció aguardiente, sin embargo ella lo rechazó y continúo con su espectáculo.

Según se especula ella en ese momento estaba consumiendo lo que parece otra bebida alcohólica. No obstante, el gesto enfureció al hombre, por lo que resolvió tirárselo encima a la cantante.

En video quedó registrado el momento en el que Ana reacciona con gran molestia. Incluso, la artista se detuvo en medio de la canción y habló sobre el acto de mal gusto que estaba presenciando.

"No, no, no. No a las faltas de respeto… Si no te gusta me dices, pero yo creo que al resto de la gente sí le gusta" afirmó la cantante.