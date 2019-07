Épica respuesta de Silvestre Dangond a medio que lo "ridiculizó"

El cantante no se quedó callado ante la mala imagen que un medio de comunicación le hizo. Épica respuesta de Silvestre Dangond a medio que lo "ridiculizo".

Silvestre se ha convertido en uno de los cantantes más importantes del país. Constantemente el cantante de vallenato hace diferentes conciertos en el país. Pero parece que no todo es color de rosa para él.

Épica respuesta de Silvestre Dangond a medio que lo "ridiculizo":

La fama del artista es evidente por lo que algunos medios se han aprovechado y han difundido noticias falsas; solo por unos clics. Es por eso que, cansado de esta situación, Silvestre compartió una de las últimas notas en las que él apareció.

La noticia decía que el cantante había llegado a Neiva molesto, por un detalle que lo dejó como una "diva". Al parecer, luego de que llegara en su avión privado no había quien lo recibiera con una sombrilla; ya que estaba lloviznando.

Pero, la noticia no solo se quedó ahí. El medio Aki noticia explicó que el artista no se bajó de su avión hasta que no llegara alguien a protegerlo de la lluvia.

Ante esto, Silvestre respondió por medio de su Instagram, que cuenta con más de cinco millones de seguidores, que lo expresado por el medio era mentira.

Primero, el cantante dijo que era un invento del medio, solo por una foto que le tomaron. Incluso, el artista llegó a exagerar en un ejemplo para dar a entender que lo que estos medios están haciendo con él es ridiculizar su imagen.

Sin embargo, el cantante de vallenato respondió que no va a dejarse afligir por este tipo de mala imagen que le están haciendo.

"Ajá ¿y que más? Deben de seguir inventando cosas… Por ejemplo que pedí un inodoro enchapado en oro … La idea es matarlo a uno en vida como sea y ridículizarnos hasta que nos vean afligidos y bajos de nota. Pero no me dejo", escribió

Sus seguidores reaccionaron de igual manera ante las palabras del medio. Pues el artista siempre se ha caracterizado por su buena actitud durante sus presentaciones, al igual que cuando comparte con sus fans.

"Que rabia tanta bobada", "sí pasa, solo saben que inventar, ya a uno hasta se le quitan las ganas de salir de casa", "Compadre no le pare bola", fueron algunos de los comentarios.

