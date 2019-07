Carolina Cruz le responde a quienes la critican por un objeto de su hijo

La modelo por medio de sus redes sociales fue muy enfática en detener las "ayuditas" que algunas mujeres le dan con respecto a cómo llevar su maternidad. Carolina Cruz le responde a quienes la critican por sus métodos de maternidad

A pesar de que la agenda de Carolina es bastante ocupada, la prioridad de la presentadora siempre es su hijo. Por medio de su Instagram, la modelo constantemente comparte con sus seguidores sus actividades.

Carolina Cruz le responde a quienes la critican por sus métodos de maternidad:

Luego de unos meses llenos de compromisos y viajes, principalmente por la celebración de su cumpleaños, Carolina volvió a pasar un fin de semana en su casa. Pero, lo que llamó la atención de muchos fue una publicación que dejó pensando a más de uno.

Allí, la modelo posó con su hijo, mientras que él estaba usado su chupo; y estaba acompañado con un contundente menaje.

"Matías usa la pupa para arrullarse y como les he dicho, van a ser adultos toda la vida, cada niño con su proceso y sin afán para los que se preocupan por aquí", expresó la modelo.

Y es que al parecer, algunas mujeres han estado escribiéndole a la presentadora por el uso del chupo de su hijo. Si bien Matías tiene tres años, internautas consideran que es el tiempo prudencial para quitarle el aparato.

No obstante, la presentadora dejó en claro que ella quiere que su hijo disfrute de su niñez. Igualmente, el hecho de que Matías todavía use chupón para ella no es una molestia ya que lo usa solamente para dormir.

Esta no es la primera vez que la presentadora le responde a quienes la critican por la forma de criar a su hijo. Hace algunos meses la presentadora escribió en sus historias de Instagram:

"Y a todos los que me escriben preocupadísimos por Matías les agradezco, pero soy su mamá y no le daría algo si no supiera que se lo puede comer", fue parte de la respuesta.

Esto luego de que mostrara que le da verduras y granos desde tan pequeño.

Te mostramos en video: