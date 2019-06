Hace unos meses, la presentadora protagonizó un escándalo de racismo. Si bien todo fue un malentendido, 'Salomé', la mujer que le ayudaba a cuidar los hijos a la modelo no volvió a aparecer y su inquietud no fue ignorada. Carolina Soto reveló la tusa que ha vivido en el último mes.

Carolina, por medio de sus historias de Instagram, confesó que estaba pasando por una 'tusa'. Hace poco más de un mes Salomé se fue para Italia de vacaciones, por lo que no ha vuelto a aparecer en las redes sociales de la presentadora.

Y es que constantemente, la presentadora compartía videos junto a la niñera de sus hijos. Su relación era muy cercana pese al escándalo de racismo que hubo hace algunos meses, cuando en el bautizo de Violeta apareció ella en uniforme.

Pero, la 'tusa' de la presentadora no solo ha sido por el tiempo que ha estado sin su amiga. Según reveló la modelo, Salomé no volverá a su casa, pero no es por alguna discusión. La niñera de la presentadora va regresar a su casa en Cali, junto a su familia, sobre todo para cuidar a su hija menor.

Ha pasado aproximadamente más de un mes desde que Salomé se fue, razón por la que la modelo ha estado 'entusada', al igual que su hijo mayor Valentino.

Pese a la distancia, las dos mujeres han seguido en constante contacto. De hecho, una familiar de Salomé es la nueva niñera.

Además, Carolina confesó que durante estos años que ha compartido con Salomé han forjado una bonita relación. Incluso, la presentadora confesó que le tiene un profundo afecto a la familia de su ex niñera, por lo que muy probablemente seguiremos viendo videos de las dos, pero en diferentes roles.

