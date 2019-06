La joven de 20 años vivió el momento más angustiante de su vida a causa de un mal procedimiento estético. Mujer perdió la visión por dos horas luego de utilizar pestañas postizas.

Megan Rixon asistió a un centro de estética para hacer lucir sus pestañas más voluminosas. Pero, la mujer supo que algo estaba mal cuando en la primera aplicación cuando al pegar sus pestañas le empezaron a arder sus ojos. No obstante ante la queja, la persona que estaba haciendo el procedimiento hizo caso omiso y continuó haciendo su labor.

La mujer de 20 años finalmente obtuvo sus pestañas postizas, pero la molestia no se detuvo, ya que parpadeaba con dificultad. Sin embargo, el momento más angustiante fue cuando no pudo volver a abrir los ojos.

Luego de dos horas sin poder ver, Megan recibió un lavado en sus ojos y medicamento para poder recuperarse de lo sucedido. Aunque el incidente no generó secuelas permanentes en su visión, el angustiante momento la marcó.

La joven afirmó al medio que el problema se originó porque en vez de usar el pegamento para pestañas, la mujer que le realizó el procedimiento uso pegamento para uñas.

Alterada por lo ocurrido, la joven de 20 años compartió un video por medio de su Twitter. Con el rostro inflamado hizo una advertencia muy contundente.

Girls be very very careful where you get your eyelashes done!!I got my individuals done today somewhere new and it turns out they used nail glue on my lashes. I genuinely lost my sight for 2 hours. Thankfully the swelling has gone down, but there still very sore. Be careful😭 pic.twitter.com/NmsFr9QSbk

— Megan Rixson (@MeganRixson) October 19, 2018