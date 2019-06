La primera Dama María Juliana tendría planes de trabajo con Fanny Lu

View this post on Instagram

#mujeresqueadmiro @mariajuliana.ruiz admiro tu rol como primera dama de nuestra nación. Admiro tu capacidad de entrega a la causa más sensible de nuestro país, nuestros niños y jóvenes. Estoy aquí para apoyarte como #mujer, cómo #madre, cómo #colombiana y para invitar a que #colombia entera se sienta comprometida con tan hermosos objetivos. Cuenta conmigo para servirle a mi país. ❤️ #colombia #sacudete