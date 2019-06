Fanny Lu aclaró los rumores su embarazo con sensual foto:

View this post on Instagram

Mismo vestido de baño, misma pose, diferente lugar.. definitivamente si, es el vestido de baño! Embarazo, no hay! Jaja pero eso no importa! barriguita ! Que le vamos a hacer??? Ya corriendo a ver a mi #seleccioncolombia ustedes? Cuánto creen que va a ser el marcador de hoy?? ❤️❤️❤️❤️ #seleccioncolombia #colombia #miami