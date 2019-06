Invitado de 'Día a Día' generó risas por detalle en su camiseta de la selección Colombia

La fiebre de la Copa América está en todas partes. Como ejemplo de ello podemos ver la ola tricolor hasta en los programas de la mañana en los diferentes canales de televisión. Invitado de 'Día a Día' generó risas por detalle en su camisa tricolor

Para nadie es un secreto que Colombia es un país aficionado a su fútbol. Es por eso que cuando juega la selección colombiana es una fiesta nacional, por eso el elenco de 'Día a Día' no se podía quedar atrás.

Carolina Soto, Carolina Cruz y Catalina Gómez se uniformaron con la camiseta de la Selección Colombia. Los temas y actividades que cubrieron para esta emisión estuvieron relacionados con el partido que hoy jugará la Selección en Sao Pablo.

No obstante, sus invitados no se quedaron por fuera. Y aunque el Tino hizo su aparición, el que se robó la atención fue Tiberio Cruz. El actor de la novela 'Un Bandido Honrado' fue objeto de críticas al ser señalado por no tener la camiseta tricolor de este año, a diferencia de las presentadoras.

El pequeño detalle generó reacciones por parte de los internautas.

"Tiberio esta fuera de moda con la camiseta de la Selección Colombia", "No le alcanzó para este año comprar la camisa de la Selección", "Él es el único que tiene una camisa bonita", son algunos de los comentarios.

Y es que desde que se dio a conocer la nueva imagen de la camisa, muchos usuarios de la red social se pronunciaron en contra. Entre burlas algunos internautas confesaron que no van a adquirir la 'tricolor' por falta de estética.

