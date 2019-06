El invitado que generó los mejores comentarios sobre el programa 'Día a Día'

View this post on Instagram

¿Qué se dice? Aprovecha para comentarle lo que quieras a @enriquecarriazo sobre su papel en #LaGloriaDeLucho. El carismático actor nos acompañó en medio de nuestro especial de padres para invitarnos a su obra “Cátedra sobre cómo convertirse en un hombre de éxito: La Gloria de Lucho”, en el Teatro Vive Astor Plaza.