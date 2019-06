La actriz por medio de su Instagram dejó grabado el suceso que ocurrió en el centro comercial de la carrera 11 con 82. Actriz colombiana denuncia robó en famoso centro comercial en Bogotá.

Linda Baldrich ha sido reconocida por sus diferentes papeles en la televisión nacional. Pero, su popularidad no sirvió de nada luego de que sufriera un robo en una exclusiva zona de Bogotá.

La actriz reveló dejó su carro en el centro comercial Andino mientras hacia unas vueltas. A regresar al automóvil, Linda se percató que habían roto uno de los vidrios para sacar una maleta que se encontraba adentro.

Por esa razón pidió ayuda a los vigilantes del lugar, pero ellos no pudieron darle información de lo ocurrido. Incluso, Linda señaló que ni siquiera se habían dado cuenta del robo.

"O sea, uno ya no está seguro en ningún lado. Se supone que esta es una de las mejores zonas de Bogotá. Se supone que esto está lleno de seguridad, pero nadie tiene ni idea, nadie vio nada", exclamó

Ante la intranquilidad de lo ocurrido, la actriz le pidió a la persona encargada de la seguridad en el centro comercial un chequeo de las cámaras. Tras tres horas de espera, la afectada no tuvo acceso a las imágenes.

Pero, la jefe de comunicación estuvo a la disposición de la famosa mujer, y le aseguró que Andino iba a responder por sus objetos.

No contenta con la situación, Linda se dirigió a poner el denuncio del robo. Pero, una vez más las cosas no salieron como se pensaba. Al parecer, el denunció online "no sirve de mucho" por lo que fue trasladada al CAI de la calle 76 con 1.

Una vez más allí, la actriz recibió malas noticias. Los uniformados que se encontraban en el lugar le indicaron que debía colocar la denuncia en la estación de Policía o la Alcaldía local de Chapinero, lugares donde solo atienden en horario laboral.

Para finalizar, la afectada mando un mensaje a las autoridades responsables por la seguridad de los cuidadanos, y a los mismos ciudadanos. La capacidad de reacción ante un imprevisto es casi nulo, y muchas veces por pereza no se denuncia es por eso que la actriz le pidió a ambas partes que continúen mejorando en su labor.



